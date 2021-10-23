Белгородец Федор Емельяненко в первом раунде нокаутировал Тимоти Джонсона

Федор Емельяненко одержал сороковую победу в карьере смешанных единоборств. фото: Артем Гребеник.

23 октября в Москве прошел турнир Bellator 269. Главным боем вечера стал поединок знаменитого белгородца Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона.

В минувшем сентябре уроженцу Старого Оскола исполнилось 45 лет. Последний раз до этого он выступал в 2019 году, отправив в нокаут Куитона «Рампейджа» Джексона.

Его нынешний соперник - 36-летний боец Тимоти Джонсон – по результатам состоявшегося взвешивания оказался почти на тринадцать килограммов тяжелее. Вес Федора Емельяненко составил 106,9 кг. Американца - 119,7 кг.

Это не помешало Последнему Императору одержать победу. Бой длился меньше трех минут - россиянин в первом раунде нокаутировал соперника. Эта победа стала для Федора сороковой в карьере смешанных единоборств. Всего он провел 46 поединков, с учетом сегодняшнего, еще один бой признали несостоявшимся.

Достойно выступил и земляк Федора - староосколец Кирилл Сидельников. Он буквально смел своего соперника, которым стал шотландский спортсмен Рэб Трусдэйл, и в первом раунде выиграл бой.

Боец Никита Михайлов, также представляющий команду «Fedor Team», единогласным решением судей победил ирландца Брайана Мура.

После двухлетнего перерыва на турнире выступил еще один представитель команды «Fedor Team» Анатолиий Токов. Он провел бой против уроженца Таджикистана Шарафа Давлатмуродова. Раздельным решением судей Анатолий Токов одержал победу, которая для него стала шестой в Bellator, и пообещал стать чемпионом.

После турнира Федор Емельяненко поблагодарил зрителей за поддержку.

- Сумели вас порадовать, - отметил российский боец.

Выступление своей команды Федор Емельяненко оценил так:

- Ребята идут без поражений. У нас уже два чемпиона, надеемся, что будет третий, ну, и будем готовить четвертого.

Он также дал совет молодым.

- Если вы хотите быть успешным в любом виде спорта, нужно много работать, - отметил Последний Император.