В городе Строитель под Белгородом 17-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими

В субботу, около восьми часов вечера на улице Центральная в городе Строитель под Белгородом произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительным данным, не имеющий прав 17-летний парень за рулем «Пежо 308» на закруглении проезжей части не справился с управлением. В результате, он выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 34-летнего мужчины.

Как сообщили в Управлении МВД России по Белгородской области, предварительно, в аварии пострадали четыре человека. Это сам несовершеннолетний водитель, его пассажир, а также водитель и пассажирка «Лады Гранты». Для оказания помощи их доставили в больницу. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.