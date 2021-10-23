Сотрудники Экоохотнадзора с начала года сняли на белгородских водоемах больше 9 км брошенных сетей

С начала года сотрудники Экоохотнадзора провели больше 1700 выездов на водоемы Белгородской области. В общей сложности они сняли девять с лишним километров брошенных сетей. С началом осени охрану водных объектов в регионе усилили.

- Сезон рыбной ловли еще не завершен. Рыбаки, которые использует незаконные средства ловли, активизировались, - отметили в пресс-службе правительства региона.

О нарушениях природоохранного законодательства неравнодушных белгородцев просят сообщать по телефону: 8-903-885-50-66. Это касается установки незаконных орудий лова, несоблюдения правил охоты и так далее.

В правительстве региона также отметили, что законодательство запрещает установку сетей и других ловчих приспособлений. Поскольку водоемы являются средой обитания околоводных животных, незаконно установленные сети нарушают пути их миграции.