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Общество23 октября 2021 12:58

Сотрудники Экоохотнадзора с начала года сняли на белгородских водоемах больше 9 км брошенных сетей

Жителям региона предлагают сообщать в ведомство о нарушителях природоохранного законодательства
Анастасия Лемешко
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С начала года сотрудники Экоохотнадзора провели больше 1700 выездов на водоемы Белгородской области. В общей сложности они сняли девять с лишним километров брошенных сетей. С началом осени охрану водных объектов в регионе усилили.

- Сезон рыбной ловли еще не завершен. Рыбаки, которые использует незаконные средства ловли, активизировались, - отметили в пресс-службе правительства региона.

О нарушениях природоохранного законодательства неравнодушных белгородцев просят сообщать по телефону: 8-903-885-50-66. Это касается установки незаконных орудий лова, несоблюдения правил охоты и так далее.

В правительстве региона также отметили, что законодательство запрещает установку сетей и других ловчих приспособлений. Поскольку водоемы являются средой обитания околоводных животных, незаконно установленные сети нарушают пути их миграции.