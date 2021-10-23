Еще 325 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 2396-ти госпитализированных 135 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Губкинского городского округа 1941 года рождения и житель 1938 года рождения. Также среди скончавшихся жительница Старооскольского городского округа 1938 года рождения и жительница Валуйского городского округа 1951 года рождения. Все они проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Среди скончавшихся жительница Борисовского района 1923 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ и жительница Белгорода 1940 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 325 пациентов заболели, а выздоровели – 206.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 59762 человека, выздоровели – 51427, умер – 1271.

Сейчас из 2396-ти госпитализированных 135 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

18768 белгородца - на самоизоляции, 20294 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 170983 - сняты с самоизоляции.