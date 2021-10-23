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Общество23 октября 2021 9:31

По собственному желанию пост покидает главврач белгородской скорой помощи Александр Белоножко

Его попросили доработать до 1 ноября, пока руководителю станции скорой помощи не найдут замену
Анастасия Лемешко
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Главный врач белгородской скорой медицинской помощи попросил руководство освободить его от занимаемой должности. фото: с сайта Станции скорой медицинской помощи Белгородской области.

Главный врач белгородской скорой медицинской помощи попросил руководство освободить его от занимаемой должности. фото: с сайта Станции скорой медицинской помощи Белгородской области.

Информация о том, что главный врач Станции скорой медицинской помощи Белгородской области Александр Белоножко покидает свой пост появилась в сети Интернет на прошлой неделе. Это в подтвердил и глава регионального депздрава Андрей Иконников. По его словам, главврач уходит по собственному желанию. Однако Александр Белоножко согласился доработать до того времени, пока ему не найдут замену.

- Видели в социальных сетях, что врач Станции скорой медицинской помощи Александр Иванович Белоножко покидает свой пост. Хотелось бы здесь пояснить ситуацию, - - рассказал в видео на своей странице начальник областного департамента здравоохранения Андрей Иконников. - Александр Иванович проработал в должности главного врача больше двадцати лет, практически весь период становления данной службы был под его руководством, благодарим его за работу. Александр Иванович работает в своей должности до 1 ноября. Он попросил его от должности освободить, но ввиду того, что это было так спонтанно, мы с ним договорились, что он работает до 1 ноября, до этого момента кандидат на замещение должности главного врача проходит все процедуры согласования.

О дальнейших кадровых решениях глава депздрава пообещал сообщить дополнительно.