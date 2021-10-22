На выходных в Белгородской области сохранится теплая погода и пройдут небольшие дожди

С воскресенья в регионе снова начнет холодать. фото: Артем Гребеник.

Как сообщает МЧС, по прогнозам белгородских синоптиков, в выходные ветер в регионе немного стихнет. В субботу, 23 октября, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем порывы местами могут достигать 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов. Днем +13…+18 градусов. В столице региона ночью ожидается +6…+8 градусов. Днем +13…+15 градусов.

В воскресенье, 24 октября, ночью будет преимущественно без осадков. Днем также местами возможны небольшие дожди. Ветер западный - 7-12 метров в секунду. Ночью будет от -1 до +4 градусов. Днем +7…+12 градусов. В Белгороде ночью – 0…+2 градуса. Днем +8…+10 градусов.