Для прививки при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС и медицинский полис. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области открыли дополнительные пункты вакцинации. Такое решение принято из-за увеличения числа желающих привиться от COVID-19. Об это сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Уже начал работать пункт вакцинации в торговом центре «Мега Гринн» столицы региона. Сделать прививку здесь можно с 10:00 до 19:00 в любой день недели. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС и медицинский полис.

Только за первый день работы пункты в нем привились 93 человека. Пришли как на первичную вакцинацию, так и на ревакцинацию.

Сегодня в областном центре сделать прививку можно в городских поликлиниках, управах, госпитале для ветеранов войн. Пожилые люди могут вызвать мобильную бригаду на дом. Заявки принимают по телефону +7 (4722) 38-06-28.