В Белгородской области приехавшего на вызов участкового ударили топором по голове

Злоумышленник через окно ударил участкового топором по голове. фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.

Этой ночью в селе Козинка Грайворонского городского округа было неспокойно. Началось с того, что вечером 21 октября в полицию обратился местный житель, который сообщил, что отец напал на него с ножницами и нанес несколько ударов в голову и грудь. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

По предварительным данным, к ее приезду 63-летний мужчина забаррикадировался в квартире, расположенной на первом этаже. По данным пресс-службы УМВД региона, когда участковый подошел к открытому окну, чтобы начать переговоры, злоумышленник из-за шторы ударил его топором по голове. При этом полицейский был в форме.

Пожилого мужчину задержали и доставили для разбирательства в райотдел. Кроме того, во время осмотра его квартиры правоохранители обнаружили две единицы незарегистрированного гладкоствольного оружия. Нападением на полицейского уже занялся Следственный комитет.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, в настоящее время уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Ее санкции – от двенадцати до двадцати лет лишения свободы либо пожизненный срок. Следствие будет настаивать на заключении фигуранта под стражу.

В правоохранительных органах обещают дать правовую оценку и другим действиям задержанного мужчины.