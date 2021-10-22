Белгородцы могут принять участие в этнографическом диктанте

Задания опубликуют 3 ноября в 00:01 часов на официальном сайте акции www.miretno.ru. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- Белгородцы могут написать этнографический диктант, - информирует пресс-служба городской администрации. - Эта международная просветительская акция пройдет с 3 по 7 ноября на сайте www.miretno.ru в рамках празднования Дня народного единства.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности, знаний о народах, проживающих в России. Лозунг акции, которая проходит уже в шестой раз: «Народов много – страна одна!». В 2020 году в ней приняли участие 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский, китайский. Задания опубликуют 3 ноября в 00:01 часов на официальном сайте акции www.miretno.ru.

В заданиях: - 20 вопросов общефедеральной части, единой для всех; - 10 вопросов региональной части, уникальной для каждого субъекта нашей страны; - 30 вопросов зарубежной части, единой для всех участников за пределами России.

Максимальная сумма баллов – 100, время прохождения диктанта – 45 минут. Каждый получит личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.