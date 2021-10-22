Белгородский росгвардеец стал призером чемпионата по спортивному ориентированию

Каждому бойцу предстояло за кратчайшее время пройти дистанцию протяженностью три километра, пользуясь лишь картой и компасом. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сотрудник СОБР «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области занял второе место в личном зачете на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии РФ по спортивному ориентированию на местности среди подразделений специального назначения.

Спортсмены из 39-ти команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа, в течение двух дней боролись за звание лучших.

Первый день чемпионата начался с кросса по полузакрытой местности с перепадом высот 40 метров и заселенностью 70 процентов. Каждому бойцу предстояло за кратчайшее время пройти дистанцию протяженностью три километра, пользуясь лишь картой и компасом. Обязательное условие – произвести отметки на десяти контрольных пунктах строго в указанной последовательности.

На втором этапе спецназовцы показали свои знания и умения в топографической подготовке: ответили на вопросы, составили фотоплан местности и определили свое местоположение.

По итогам двух дней соревнований сотрудник белгородского СОБР лейтенант полиции Михаил С. в личном зачете стал серебряным призером чемпионата.

- Занятие спортивным ориентированием развивает физические качества, учит быстро и безошибочно читать карту и помогает личному составу отработать навыки по выполнению служебно-боевых задач в незнакомой местности, – отметил начальник топографической службы штаба Центрального округа Росгвардии майор Владислав Беков.