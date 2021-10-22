Поликлиники и больницы Белгородчины получили 43 легковых автомобиля

Машины закупаются благодаря региональной программе по модернизации первичного звена здравоохранения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых машин главным врачам 20 центральных районных больниц региона, в некоторые из них распределили по несколько автомобилей.

Транспорт предназначен для доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, проведения вакцинации.

- Все знают, что ситуация в области и по стране в целом, напряженная, - обратился к главврачам губернатор Вячеслав Гладков. - Возможность вызвать врача на дом и получить качественную первичную помощь - это то, что больше всего сейчас тревожит наших жителей. Очень важно, что с помощью федерального бюджета удается улучшить материально-техническое снабжение наших центральных районных больниц. Помимо тех машин, которые вручаем сегодня, до конца года, в планах еще 11, но немного другого уровня. Хочется, чтобы нам удавалось выполнять то, что мы обязаны - оказывать своевременную помощь людям. Очень важно, чтобы сами врачи были здоровыми. Поэтому, желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких!

Отметим, что машины закупаются благодаря региональной программе по модернизации первичного звена здравоохранения. В 2021 году приобретут 71 автомобиль на сумму 72,5 миллиона рублей, а в 2022-м - 90 машин за 92,5 миллиона.