Несостоявшийся зять обворовал белгородку и уехал с ее деньгами в Воронеж

История произошла в июле этого года в одном из сел Белгородского района. По предварительной информации, молодая девушка познакомилась в Интернете с парнем из Чернянского района. Тот, недолго думая, приехал к ней погостить и задержался аж на три недели. Мать девушки строить ей личную жизнь не мешала и приняла потенциального зятя, которым оказался 28-летний житель региона с криминальным прошлым. Семейная жизнь ему быстро наскучила. Мужчина решил съехать. Чтобы не уходить с пустыми руками, он прихватил из сумки несостоявшейся тещи кошелек, в котором было 20 тысяч рублей и 500 долларов, и мобильник.

- С похищенным подозреваемый отправился в город Воронеж, где успел обосноваться, сбыл телефон и потратил деньги. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий белгородские оперативники установили место нахождения злоумышленника, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Полицейские доставили мужчину обратно и уже допросили как подозреваемого. Свою причастность к пропаже денег и телефона он не отрицал и дал признательные показания. За кражу предприимчивому ухажеру грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он находится под подпиской о невыезде.