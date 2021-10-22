У белгородского губернатора появился новый зам

Рустэм Зайнуллин. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

У губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова появился новый зам. Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального правительства, Рустэм Зайнуллин будет работать с приставкой «и.о.» во главе департамента имущественных и земельных отношений.

На этом посту уроженец Удмуртии сменил Валерия Шамаева.

С 2009-го по 2016-й год Рустэм Зайнуллин был министром имущественных отношений Удмуртии. А с 2016-го по 2019-й год он возглавлял департамент имущественных и земельных отношений Севастополя.

Напомним, что с 27 сентября этого года Рустэм Шаукатович работал в облправительстве региона в ранге советника Гладкова.