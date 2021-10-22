Белгородский спортсмен вошел в международный Зал славы волейбола

Сергей Тетюхин. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

С 1985-го года в зал славы волейбола в Холиоке (США) попадают спортсмены за значительный вклад в развитие этого вида спорта. И вот теперь белгородец Сергей Тетюхин первым из россиян пополнил кампанию звезд мировой величины.

- Это очень важно и для российского волейбола, и для белгородского, - убежден Олимпийский чемпион-2012, а ныне гендиректор «Белогорья». - Волейбол у нас развивается, и, поверьте, у нас есть много достойных людей, которые еще появятся в Зале славы.

По словам Сергея Тетюхина, эта награда – общая заслуга всех, с кем он работал во время своей профессиональной карьеры. В качестве доигровщика за сборную России белгородец провел более 300 официальных матчей.

В составе сборной России Тетюхин стал победителем (2012), серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр, серебряным призером чемпионата мира (2002), победителем Кубка мира (1999, 2011) и Мировой лиги (2002). За «Белогорье» Тетюхин выступал с 2011 по 2018 год.