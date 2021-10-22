В Белгородской области количество подключенных к ИВЛ пациентов выросло до 133

Количество белгородцев, заболевших за сутки коронавирусом, третий день превышает триста человек. По данным на 22 октября, эта цифра составила 319. К числу выздоровевших за это же время добавились 201 житель региона.

Скончались еще четыре пациента с ковидом. Это мужчина и женщина - жители Старооскольского городского округа - 1949 года рождения и 1955 годов рождения, жительница Губкинского городского округа 1959 года рождения и житель Белгорода 1938 года рождения.

Госпитализированы на сегодняшний день 2325 человек. Количество подключенных к ИВЛ пациентов выросло до 133.

За всю историю коронавируса в Белгородской области им заболело 59437 человек. Вылечилось 51221. Умерли 1265.

Как ранее сообщалось, на лечение белгородцев, в том числе с ковидом, ежедневно уходит около 45 тонн кислорода. По данным властей, нехватки этого медицинского препарата в регионе нет. Его запасы регулярно пополняются. Сейчас в регионе развернуты 3384 койки для больных COVID-19, больше 80% которых оснащены кислородом.