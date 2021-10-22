Белгородцы могут продлить рецепты дистанционно

У белгородцев появилась возможность не идти на прием к врачу для продления рецепта, а сделать это дистанционно. Об этом сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что в Белгородской области уже больше месяца наблюдается рост заболеваемости. Люди, которые нуждаются в постоянном лечении, лишний раз опасаются обращаться в медучреждение, чтобы не заразиться. С этого года регион перешел на цифровые выписки. В поликлиниках налаживают электронный документооборот. Сейчас через приложение «Электронный рецепт» можно отправить запрос на его продление, а врач уже сделает это в информационной системе.

- Уведомление о продлении, как и рецепт с актуальным сроком действия пользователь получит в мобильном приложении. Возможность продлевать рецепты без визита к врачу есть только у пациентов с хроническими заболеваниями. Иногда по ряду причин доктор может отклонить заявку на продление рецепта – в таком случае пациенту придется записаться на очный прием, - отметили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Пока что закон не позволяет осуществлять доставку рецептурных препаратов, однако в регионе попробуют в следующем году реализовать и этот проект. Сейчас сервис позволяет пользователям увидеть ближайшую аптеку, где есть нужный препарат, сравнить цены, забронировать лекарство и забрать его в удобное время.

По данным правительства, чтобы продлить рецепт дистанционно необходимо иметь электронный рецепт, быть авторизованным в приложении «Электронный рецепт» через Госуслуги и отправить запрос на продление не раньше недели до конца срока действия рецепта. Сообщается, что пользователи могут продлевать так коммерческие и льготные рецепты, а также назначения детей и родственников, если рецепты привязаны к профилю на Госуслугах.