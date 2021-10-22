В Белгородской области открыто 469 переписных участков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Свыше 130 тысяч белгородцев приняли участие в переписи на портале госуслуг, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. - Функция доступна в личном кабинете на сайте госуслуг. Причем, переписать можно не только себя, но и членов семьи, живущих с вами. В переписном листе 33 вопроса, 23 из них касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, и 10 - жилищных условий.

Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие подсказки и пояснения), благодаря которым будет удобнее заполнять опросник.

После прохождения переписи онлайн каждый получит цифровой код, который необходимо назвать переписчику. Они будут ходить по домам белгородцев. Также перепись можно пройти в МФЦ или на стационарном участке. Ежедневно с 8:00 до 20:00.

В Белгородской области открыто 469 переписных участков. Еще 24 стационарных участка размещены в отделениях МФЦ. Более 200 волонтеров привлечены к работе в МФЦ и оказывают помощь гражданам в заполнении электронных переписных листов на портале госуслуг. Программу «Волонтеры переписи» реализуют совместно с Росмолодежью.

Отметим, что продлится перепись до 14 ноября включительно, а на портале госуслуг – до 8 ноября.