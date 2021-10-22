45 белгородских пар стали мужем и женой в зеркальную дату 21.10.21

В магию цифр поверили новобрачные 11-ти городов, районов и городских округов региона. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне в Белгородской области заключили брак 45 пар. Молодожены пожелали отметить свадьбу в зеркальную дату 21.10.21.

Наибольшее количество церемоний бракосочетания сегодня провели в Белгороде – 21 и в Старом Осколе – 7. В магию цифр поверили новобрачные Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Ракитянского районов, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского и Яколевского городских округов.

В управлении ЗАГС Белгородской области отмечают, что красивое сочетание чисел белгородские новобрачные для торжества выбирают все чаще. В подобные сегодняшнему дню даты в ЗАГСах даже запускают специальную акцию «Красивая дата». В том числе так удается повысить авторитет брака в рамках реализации регионального проекта «Большая Белгородская семья» национального проекта «Демография».