Житель Белгорода без причины ударил незнакомца в голову

Решив, что мобильник украли, подозреваемый набросился на одного из мужчин и нанес ему удар кулаком в голову. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В отдел полиции №3 УМВД России по Белгороду из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленном 45-летнем местном жителе с повреждениями головы.

Он получил травмы в ходе конфликта, возникшего у одного из подъездов.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель.

По предварительным данным, когда злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, сидел возле подъезда, к нему подошли потерпевший с другом. Между мужчинами завязался разговор. Во время общения подозреваемый не заметил, как его телефон упал под скамейку.

Решив, что мобильник украли, он набросился на одного из мужчин и нанес ему удар кулаком в голову. Затем, обнаружив свой телефон под лавочкой, злоумышленник забрал его и скрылся. Скорую помощь потерпевшему вызвал друг.

- Теперь в соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.