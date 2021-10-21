В Белгородской области начались работы по строительству быстровозводимых госпиталей

Специалисты уже приступили к топографической съемке территории под строительство быстровозводимых госпиталей. фото: со страницы Белгородоблпроект.

Начались работы по возведению в регионе быстровозводимых госпиталей. Сотрудники инженерно-геодезического отдела «Белгородоблпроект» приступили к топографической съемке территории под строительство.

Напомним, в регионе появится два таких объекта. Они расположатся в районе Белгорода и Старого Оскола. По данным властей, госпитали будут не временными. Они продолжат работать и после пандемии.

- Затраты должны решить проблемы минимум на 10-15 лет вперед, исходя из потребности региона в инфекционных койках и с точки зрения перспективы, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.