Мальчик из Белгорода просит помочь найти его друга Рекса

Рекс потерялся на улице Бурцева. фото: из сообщества «ДПС 31 Старый Оскол».

В Белгороде потерялся пес по кличке Рекс. Собаку ищет ее юный хозяин. По словам мальчика, четвероногий хулиган пропал на улице Бурцева. Информацию о нем разместили в сообществе «ДПС 31 Старый Оскол», куда достучался ребенок. Всех, кто видел собаку, просят позвонить маме мальчика по телефону 8-920-557-89-04.

За последние дни Рекс не единственный потеряшка. Буквально вчера мы писали, что кто-то забыл в маршрутке №127 собаку. Нашедшая ее женщина распространила информацию в социальных сетях в надежде на то, что хозяин будет искать питомца и откликнется на сообщение.