Белгородские полицейские не дали охраннику поторговать на рынке «травкой»

Сотрудники полиции вмешались в планы охранника и помешали мужчине развернуть на одном из белгородских рынков, где он работает, торговлю «травкой». Местного жителя задержали на середине пути – в пригороде, куда он вез «на пробу» продукцию. В машине нашли около 38 граммов марихуаны. Дома у белгородца была припасена более серьезная партия – еще два с лишним килограмма.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, в отношении 46-летнего мужчины возбуждены уголовные дела о покушениях на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит длительный срок.