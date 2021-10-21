В Белгороде сотрудникам банка и полицейским с трудом удалось отговорить женщину от перечисления еще одного кредита мошенникам

С 18 по 20 октября в Белгородской области зарегистрировали 21 случай дистанционных краж и мошенничеств. Жители региона перевели аферистам больше четырех миллионов рублей, два из которых взяли в кредиты.

В четверг, 21 октября, в полицию с аналогичными заявлениями обратились еще две женщины. В обоих случаях мошенники звонили им под видом сотрудников банка. Злоумышленники сообщили своим жертвам, что на их имя якобы пытаются незаконно оформить кредиты. Для защиты они рекомендовали самостоятельно получить займы и для их автоматического погашения перевести деньги на безопасные счета. В итоге 43-летняя оскольчанка лишилась 1 миллиона 200 тысяч рублей – почти вся сумма взята в кредиты. Жительница Белгорода – 53-летняя женщина - перевела аферистам полтора миллиона рублей. Большую часть денег она также получила в кредит. Женщина также планировала получить еще один займ и перевести мошенникам, но когда она пришла в банк, настоящие сотрудники финансового учреждения остановили ее и вызвали полицию.

- Прибывшим оперативникам с трудом удалось убедить женщину не выполнять ранее поступившие указания злоумышленников, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Полицейские просят белгородцев не совершать никакие операции в личных кабинетах и с банковскими картами по указанию незнакомцев, кем бы они не представились. Для проверки информации всегда обращайтесь в банк или полицию лично.