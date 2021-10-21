Прокуратура проверяет законность отчуждения жилья в собственность белгородских чиновников и членов их семей

Напомним, после появления в СМИ публикаций о переданных в собственность семей белгородских чиновников квартир глава региона Вячеслав Гладков потребовал провести служебное расследование и сделать публичной процедуру обеспечения жильем муниципальных и гражданских служащих. Позже стало известно, что оба заместителя губернатора, чьи имена в связи с «квартирным вопросом» прозвучали в медиа, покинули свои посты.

В настоящее время прокуратурой проверяется законность отчуждения жилья в собственность белгородских чиновников и членов их семей. В суд уже предъявлен иск о признании недействительной одной из сделок – договора о безвозмездной передаче квартиры в доме на улице Костюкова Белгорода. Прокуратура настаивает на возвращении жилья в муниципальную собственность, а также на выселении его нынешних жильцов.

- Основанием предъявления иска послужило нарушение процедуры предоставления жилья и отсутствие права на приобретение его в собственность. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле руководства прокуратуры области, - сообщили в пресс-службе ведомства.