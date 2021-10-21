В Белгороде перенесли сроки строительства памп-трека

Напомним, строительство в Белгороде памп-трека анонсировали 5 октября. Изначально планировалось, что он расположится в районе учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной.

Позже из-за большого количества инженерных сетей и будущего соседства с запланированной к строительству дорожной развязкой объект решили перенести из центра города к ледовой арене «Серебряный Донец» на улице Корочанская. Однако, по информации телеграмм-канала мэрии Белгорода, от этого варианта в итоге отказались. Аргументируют это тем, что пешеходные и веломаршруты в этом направлении недостаточно развиты. Плюс с выбором места не согласились многие горожане. Намечавшееся на конец ноября открытие пока переносится.

- Сезон активных видов спорта, как и строительный сезон, подходит к концу. Сейчас изучаем дополнительные варианты размещения объекта, обязательно вынесем их на обсуждение. Памп-трек будет строиться по первоначальному проекту, - сообщает телеграм-канал мэрии.