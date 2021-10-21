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Общество21 октября 2021 12:00

В Старом Осколе покатившаяся иномарка протаранила торговый центр

По данным полиции, автомобиль сам покатился
Анастасия Лемешко
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Утром 21 октября в Старом Осколе автомобиль «Ниссан Примера» врезался в торговый центр. По данным полиции, водителя в салоне иномарки на этот момент не было. Судя по всему, 33-летний мужчина вышел за покупками.

- Автомобиль совершил самопроизвольное движение и наезд на здание торгового центра, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По данным полиции, никто не пострадал. Машина получила повреждения переднего бампера, капота, решетки и радиатора. В торговом центре разбилось стекло дверного блока.