В Старом Осколе покатившаяся иномарка протаранила торговый центр

Утром 21 октября в Старом Осколе автомобиль «Ниссан Примера» врезался в торговый центр. По данным полиции, водителя в салоне иномарки на этот момент не было. Судя по всему, 33-летний мужчина вышел за покупками.

- Автомобиль совершил самопроизвольное движение и наезд на здание торгового центра, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По данным полиции, никто не пострадал. Машина получила повреждения переднего бампера, капота, решетки и радиатора. В торговом центре разбилось стекло дверного блока.