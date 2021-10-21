В правительстве Белгородской области рассказали, как будут распределять потоки пациентов с симптомами COVID-19 и без

Главврач городской поликлиники Белгорода Ольга Полякова провела совещание с медработниками. На нем обсуждали маршрутизацию врачей для оказания плановой помощи больным коронавирусом.

Напомним, со следующей недели шестую поликлинику переводят в режим работы амбулаторного ковидного центра. На ее базе в две смены будут работать сорок врачей-ковидологов, тридцать врачебных выездных бригад и десять сестринских для забора мазков. Там также развернут кабинеты рентгена, флюорографа и СКТ с двенадцатичасовым графиком работы. Параллельно в других поликлиниках продолжат работать появившиеся этой осенью стационарные кабинеты неотложной помощи.

Для пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19 и обратившихся по другим причинам в поликлиниках организуют разные входы. Распределить потоки помогут волонтеры.

- Ни один пациент с ОРВИ и симптомами коронавируса внутрь поликлиники зайти не должен. На входе после измерения температуры волонтеры проводят их в отдельный вход через дверь блока инфекционного кабинета, - сообщила Ольга Полякова.

Городские поликлиники представили списки врачей, готовых работать в «красной зоне».