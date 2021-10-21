В Белгородской области нашли пропавшего неделю назад подростка

фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области.

Напомним, подросток пропал в Губкинском городском округе еще в субботу, 16 октября. Мать сообщила в полицию, что ее 15-летний сын ушел на дополнительные занятия и не вернулся. Юношу искали почти неделю.

На его поиски бросили силы полиции, Следственного комитета и МЧС. На помощь пришли поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и неравнодушные люди.

- Обследовали заброшенные здания, леса и овраги даже на территории Чернянского района. Правоохранители опросили родственников и знакомых юноши, проверялись различные версии произошедшего, - рассказал начальник ОМВД России по г. Губкину Валентин Сидоренко.

Мальчика искали даже с помощью квадрокоптеров и водолазов. Отрабатывали места, где юноша был в 2020 году. Тогда он тоже уходил из дома. Чтобы расширить масштабы мероприятий в Следскоме возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Это позволяло допросить свидетелей, привлечь специалистов и использовать специальную и криминалистическую технику.

Утром 21 октября стало известно, что мальчика нашли. Его обнаружили в одном из сел Корочанского района. По информации заместителя начальника территориального отдела полиции Евгения Черторицкого, жизни подростка в настоящее время ничего не угрожает. С юношей проведут профилактическую работу. Как уже сообщалось, после первого ухода мальчика поставили на учет, но по истечению года сняли с него.