В Белгороде усилят контроль за соблюдением масочного режима

фото: с сайта администрации г. Белгорода

В мэрии сообщили о решении усилить в Белгороде контроль за нарушениями масочного режима. Только за сутки в городе заболели коронавирусом еще 136 человек. Эпидемиологическую обстановку в областном центре первый заместитель мэра Антон Иванов назвал очень напряженной.

- Болеет много людей. В такой ситуации находиться в общественном месте без маски недопустимо. В наших силах всё это прекратить. Необходимо продолжать профилактическую работу с людьми, убеждая их использовать средства индивидуальной защиты, - отметил Антон Иванов на заседании координационного штаба.

Напомним, ежедневно в городе 12 групп, в состав которых входят полицейские, муниципальная стража, спасатели и представители управ, выявляют в общественных местах нарушителей масочного режима. Сообщается, что с начала октября в Белгороде проверили больше 300 объектов. Всего выявили 230 нарушений. За отсутствие масок составили 219 протоколов. Материалы передали для рассмотрения в суд.

По данным мэрии, в городе усилили контроль и за соблюдением масочного режима в маршрутках. Нарушителей из числа водителей привлекают к дисциплинарной ответственности. Пассажиров во время остановок призывают не пренебрегать мерами профилактики.