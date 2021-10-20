К прививке допускают только здоровых детей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Белгородских школьников продолжают вакцинировать от гриппа. Прививочная кампания стартовала с середины сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Врачи предупреждают, что сочетание гриппа и COVID-19 может привести к очень тяжелым последствиям для здоровья. Единственной защитой эксперты называют вакцинацию. При этом на сегодня в областном центре прививку сделали только 25 процентов от общего количества школьников.

- В образовательных учреждениях классные руководители проводят информационную работу с родителями, объясняют, - рассказала руководитель управления образования города Ирина Гричаникова. - Приглашаем медиков. При необходимости они всегда идут на контакт и тоже объясняют родителям о том, что эта прививка вреда не приносит, что иммунитет ребенка не пострадает, а наоборот, укрепится.

Вакцина «Ультрикс Квадри», которой прививают в школах Белгорода, обеспечивает защиту от четырех актуальных штаммов вируса гриппа. Она одобрена для всех возрастов. Препарат не содержит консервантов, стабилизаторов и адъювантов – веществ для усиления иммунного ответа. Состав вакцины меняется в зависимости от мутации вируса гриппа. Поэтому прививку нужно делать каждый год.

- Вакцинация позволяет снизить риск развития тяжелых осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы, - пояснила врач-педиатр дошкольного отделения городской детской поликлиники №4 Любовь Силкина. - Вакцина переносится хорошо.

К прививке допускают только здоровых детей. Перед инъекцией пациентов осматривает врач, измеряет температуру. В школе №28 привились половина детей и все сотрудники. Ждут поступления еще одной партии вакцины от гриппа – желающие ее сделать есть.

- К концу сентября у нас были привиты 84 члена коллектива, что составляет 100 процентов, - уточнила замдиректора школы Анна Бутова. – На сегодняшний день привито более 30 процентов детей. 55 процентов родителей и законных представителей дали согласие на прививку.