За девять месяцев пьяными за рулем попались больше 3,5 тысяч белгородцев

В Белгородской области сотрудники ГИБДД за девять месяцев отстранили от управления 3657 пьяных и отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. Вместе с тем количество автоаварий по вине любителей прокатиться за рулем подшофе уменьшилось. В регионе зарегистрировали 81 пьяное ДТП, в которых шестнадцать человек погибли и 107 получили травмы. Повторно на нетрезвой езде попались 415 человек.

В УМВД региона напоминают, что управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторную езду в нетрезвом виде привлекают к уголовной ответственности. На первый раз предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы. За рецидив – три года лишения свободы.