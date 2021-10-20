В Белгородской области ожидается 18 градусов тепла

Завтра в Белгородской области заметно потеплеет. фото: Артем Гребеник.

В четверг, 21 октября, в Белгородской области будет тепло, но ветрено. В регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди. День обойдется без существенных осадков.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду. Местами порывы могут достигать пятнадцати-восемнадцати метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов. На юго-востоке региона будет прохладнее – от -1 до +4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +13…+18 градусов. В столице региона ночью ожидается +4…+6 градусов. Днем +15…+17 градусов.