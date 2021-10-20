В мае 2022 года в Белгороде запланированы всероссийские соревнования по киберспорту

Глава региона и президент Федерации компьютерного спорта России обсудили проведение в Белгороде всероссийских соревнований по киберспорту. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгороде планируют провести всероссийские соревнования по киберспорту. Если позволит эпидемиологическая обстановка, турнир пройдет в мае 2022 года. Его проведение обсудили на встрече губернатор Вячеслав Гладков и президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Регион может стать площадкой для проведения финальных игр Чемпионата страны. В Белгороде уже проводились крупные состязания - общероссийская киберспортивная студенческая лига. В них приняли участие 21 вуз и ссуз.

- Мы хотим в следующем году провести у вас двухдневные общероссийские соревнования, чтобы Белгородская область по аналогии с Тюменью и Казанью получила бы толчок для дальнейшего развития в этом направлении, - отметил Дмитрий Смит, обращаясь к главе региона.

Губернатор поддержал инициативу.

- Нам, безусловно, хочется идти в ногу со временем и создавать новые возможности для реализации молодежи, чтобы ей было интересно жить в Белгородской области. Нам важно сохранить эту рациональность между традиционным и киберспортом, для гармоничного развития молодых людей. Соревнования по компьютерному спорту сегодня собирают огромные стадионы, и я уверен, у нас тоже это получится с вашей поддержкой! - ответил на предложение Вячеслав Гладков.

Правительство региона и Федерация компьютерного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве. Площадку для проведения общероссийских соревнований по киберспорту уже присматривают. Ею может стать «Белгород-Арена». Напомним, недавно российская команда Team Spirit стала победителем чемпионата мира по Dotа 2.