За несколько месяцев белгородец фиктивно «прописал» у себя в квартире 12 иностранцев

Участковые уполномоченные полиции проверили в Белгороде адреса проживания иностранцев и обнаружили, что одна из квартир города стала фиктивным пристанищем для мигрантов. По предварительным данным, 59-летний мужчина за деньги ставил на учет гостей из зарубежных стран. Он оформлял уведомления о прибытии иностранцев, указывая в нем адрес, где сам зарегистрирован. При этом белгородец никому не предоставлял свою квартиру и не планировал. Все иностранные граждане фактически проживали по другим адресам.

Как следует из комментария УМВД региона, всего мужчина с июня по сентябрь фиктивно поставил на учет 12 мигрантов. Полицейские, не исключают, что это не окончательная цифра. Сейчас правоохранители работают над выявлением других возможных эпизодов противоправной деятельности белгородца. В отношении него возбуждено двенадцать уголовных дел. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.