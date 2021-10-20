В Белгороде ищут хозяев оставленной в маршрутке собаки

В Белгороде ищут хозяев потеряшки из маршрутки. фото: телеграмм-канал «Белгородский общественный транспорт».

Информацию о потеряшке разместили в телеграмм-канале Белгородского общественного транспорта. В среду, 20 октября, в автобусе №127 нашли собаку со шлейкой. Почему четвероногий пассажир путешествовал без своего хозяина, остается только догадываться.

Сообщается, что это мальчик. По виду ему чуть больше года. Малыш ухоженный и выполняет многие команды. К тому же он очень контактный и дружелюбный.

Того, кто потерял своего четвероногого друга, просят откликнуться. Звонить нужно по телефону 8-951-760-53-28 Светлане.