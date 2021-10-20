Росгранстрой предупреждает об очередях на российско-украинской границе в Белгородской области

На российско-украинской границе Белгородской области наблюдаются очереди. Информация об этом появилась на сайте Росгранстроя. В учреждении отмечают, что число желающих проехать через пункт пропуска «Нехотеевка» в несколько раз превышает пропускную способность погранперехода. Вместе с тем в Белгородской области пересечь границу с Украиной в настоящее время можно только здесь.

- Пропуск физических лиц и транспортных средств в других погранпереходах не осуществляется по причине закрытия сопредельных пунктов пропуска украинской стороной, - сообщили в Росгранстрое.

В связи с этим в МАПП «Нехотеевка» ежедневно наблюдается скопление порядка 150 автомобилей. Транспорт ожидает очереди на подъезде к пункту пропуска и на специализированных оборудованных стоянках. Тех, кто планирует здесь пересекать границу, просят планировать поездки с учетом информации об очередях.