В торговом центре Белгорода и в управах открывают пункты вакцинации от COVID-19

С 21 октября в «Мега Гринне» снова будет работать пункт вакцинации от COVID-19. Пройти вакцинацию жители Белгорода смогут и в управах. Как сообщают в телеграмм-канале администрации города, это связано с ростом числа желающих сделать прививки.

В мэрии также предоставили перечень пунктов вакцинации в городских поликлиники:

№1 — пр-т Белгородский, 99, т. 8 (4722) 32-36-16

№2 — Народный бульвар, 51, т. 8 (4722) 73-25-71

№4 — ул. Садовая, 17а, т.: 8 (4722)31-18-70, 8 (4722) 31-18-50, 8 (4722)26-26-28

№6 — ул. Костюкова, 16, т.: 8 (4722) 55-20-81, 8 (4722) 55-18-61

№7 — ул. Губкина, 46, т.: 8 (4722) 51-29-27

№8 — ул. Есенина, 48 «Б», т.: 8 (4722) 78-18-48

«РЖД-Медицина» — просп. Славы, 9, т.: 8 (4722) 76-03-64, 76-03-65

«Полимедика» — ул.Макаренко, 12, т.: 8 (4722) 40-26-04

Сделать прививку также можно в госпитале для ветеранов войн либо же вызвать на дом мобильную бригаду, но в данном случае приоритет отдается людям старше 60 лет. Заявки принимаются по телефону: 8 (4722) 38-06-28.