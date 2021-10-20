В Белгороде ежедневно тесты на COVID-19 сдают больше двухсот детей

Напомним, глава региона Вячеслав Гладков на днях распорядился увеличить количество тестирований на коронавирус в школах. Это связано с ростом заболеваемости в регионе. По словам исполняющего обязанности главврача Детской областной клинической больницы Андрея Тулинова, в Белгороде детей тестируют на COVID-19 в четырех поликлиниках. Ежедневно ПЦР-тесты сдают около двухсот юных жителей города. Признаки ОРВИ в сутки выявляют примерно у четырехсот детей.

По словам Андрея Тулинова, обследование должно проводиться по назначению врача в зависимости от клинической картины. При легком насморке или недомогании необходимости тестировать ребенка нет.

С острым состоянием можно обратиться в амбулаторные учреждения, где работают кабинеты неотложной помощи. Там сделают мазки. Сейчас рассматривается вопрос того, чтобы участковые-педиатры могли делать ПЦР-тесты и при вызовах на дом.

Напомним, в регионе также решили досрочно отправить детей на осенние каникулы, которые в этом году будут двухнедельными. Все меры направлены на то, чтобы предупредить распространение инфекции.

- Много вопросов поступает по поводу того, будут ли перенесены школьные каникулы? Отвечаю: будут. Тем более, это коррелируется с теми решениями, которые, как мне кажется, будут приняты на федеральном уровне: об увеличении ноябрьских выходных, - написал у себя на странице в соцсети губернатор Вячеслав Гладков. - Хочу успокоить родителей: речь о дистанционном обучении не идет. Считаю, что от «дистанционки» страдает образовательный процесс, и это крайняя необходимость. Поэтому скорректируем учебную программу и расширим именно каникулы.