В Белгороде проходит ремесленная выставка

Каждый экспонат оценит комиссия управления культуры по присвоению и подтверждения звания «Народный мастер Белгородской области». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Центре народного творчества Белгорода представлены работы 46 ремесленников из разных муниципалитетов региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В выставке участвуют кандидаты на присвоение и подтверждение звания «Народный мастер Белгородской области» из Алексеевского, Валуйского, Грайворонского, Губкинского, Новооскольского, Старооскольского, Яковлевского городских округов, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Ивнянского, Прохоровского, Ракитянского, Ровеньского районов и Белгорода.

Они работают в техниках кружевоплетение, резьба по дереву, гобелен, гончарство и керамика, авторская кукла, лоскутное шитье, роспись по металлу, традиционная вышивка. Каждый экспонат оценит комиссия управления культуры по присвоению и подтверждения звания «Народный мастер Белгородской области».

Отметим, что это почетное звание присуждается умельцам, сохраняющим в своем творчестве основы традиционного мастерства, использующим технологии народных ремесел и передающим умение подрастающему поколению. Сегодня в регионе это почетное звание присвоено 138 умельцам.

Экспозиция «Народный мастер- 2021» открыта до 16 ноября.