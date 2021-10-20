Белгородская батутистка завоевала золото на первенстве России

В первенстве России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе, которое состоялось в Ярославле, участвовали 480 спортсменов из 34 регионов РФ.

Белгородскую область представляла Елизавета Артамонова из Старого Оскола. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воспитанница школы олимпийского резерва «Виктория» в дисциплине двойной минитрамп среди юниорок 15-16 лет заняла первое место.

Елизавета Артамонова входит в сборную команду России. В этом году гимнастка уже стала серебряным призером командного первенства страны, заняла третье место во Всероссийских соревнованиях «Надежда России», выполнив норматив мастера спорта России.