В 2021-м году в Белгородской области произошло свыше 2000 пожаров

Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем - 1044 случая. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

На территории Белгородской области за девять месяцев текущего года произошло 2083 пожара, на которых погибло 42 человека, а травмы получили 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Основную долю пожаров составили ландшафтные - 1099 пожаров (52 процента). Второе место занимают пожары, произошедшие в жилом секторе - 595 случаев (38,6 процентов).

Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем - 1044 случая. В ТОП-3 также входят нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (347) и поджоги (315).

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту при использовании электрообрудования, эксплуатации газовых устройств, а также напоминает о запрете на сжигание мусора и порубочных остатков на участках.

В случае любой беды обращайтесь в Службу спасения – «112».