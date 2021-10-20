Чебурашка, Тортилла и прочее: блокировка или своя сеть?

Подавляющее большинство россиян отрицательно относится к полному отключению России от глобальной сети интернет. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

87% опрошенных россиян заявили, что на их работе никак не сказался рекордный глобальный сбой глобальных интернет-сервисов, зафиксированный 4 октября. Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Однако 8% сообщили, что этот сбой принес им убытки и производственные проблемы, а 5%, наоборот, получили прямую выгоду.

41% россиян резко отрицательно относятся к идее полной блокировки в России Facebook, YouTube и других глобальных интернет-сервисов. Еще 43% заявили о скорее отрицательном отношении к таким действиям. Больше всего активных сторонников блокировки - на Дальнем Востоке (8%). Две трети опрошенных (66%) считают такую перспективу нарушением права на свободный доступ к информации.

Идею же создания автономного Рунета с набором сервисов, аналогичных мировым, полностью поддерживают 46% россиян, а кардинально отрицательно настроены - 22%.

Что касается названия, то 24% высказались за «Чебурашка» - так его предлагали назвать еще в 2014 году. На втором месте - «Буратино», на третьем - Баба Яга. Среди предложений от населения есть черепаха Тортилла (с намёком на скорость), Крокодил Гена и Роснет.