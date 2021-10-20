Почти 90 тысяч жителей Белгородской области приняли участие в онлайн-переписи на портале госуслуг

Всего в переписи населения в нашем регионе задействовано 2811 переписчиков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

89367 жителей Белгородской области уже приняли участие в онлайн-переписи на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году Всероссийская перепись населения проходит в новом – цифровом – формате. Поучаствовать в ней жители Белгородской области могут самостоятельно, не выходя из дома. Достаточно заполнить данные в личном кабинете на портале госуслуг, причем, как со стационарного компьютера, так и в мобильном приложении.

Отметим, что в переписном листе 33 вопроса, 23 из них касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, и 10 - жилищных условий. Каждый участник после прохождения переписи получит цифровой код-подтверждение, который необходимо будет назвать переписчику.

Всего в переписи населения в нашем регионе задействовано 2811 переписчиков (1500 из них – это студенты учебных заведений высшего и среднего профессионального образования) и 539 контролеров и уполномоченных по переписи.

Для проведения переписи в Белгородской области открыто 469 переписных участков. Еще 24 стационарных размещены в отделениях МФЦ. Более 200 волонтеров будут оказывать помощь белгородцам в заполнении электронных переписных листов.

Отметим, что продлится перепись до 14 ноября включительно.