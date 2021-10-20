Белгородским врачам в первом квартале 2022 года выделят 181 квартиру

На сегодняшний день в собственность региона уже передано более 50 квартир. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел совещание по вопросу обеспечения врачей жильем.

В регионе в первом квартале 2022 года специалистам предоставят 181 квартиру. Жилплощадь выделят в каждом из муниципалитетов. Из них только 20 жилых помещений в Старооскольском округе приобретут за внебюджетные средства, остальные - за бюджетный счет.

На сегодняшний день в собственность региона уже передано более 50 квартир. С планом справились - Краснояружский, Чернянский, Вейделевский, Ракитянский и Волоконовский районы. В зоне риска – Прохоровский и Корочанский районы, Шебекинский округ - там до сих пор не заключили контракты на закупку жилья.

Руководитель Белгородской области призвал глав ускориться в решении этого вопроса и ответственно отнестись к выбору жилья для медицинских кадров.

- Без врачей мы не переживем эту пандемию, - уверен Вячеслав Гладков. - Мы сейчас с вами должны сделать все для того, чтобы обеспечить доступность плановой и экстренной помощи для наших жителей и спасения их жизней. Лекарства закупаются, квартиры строим, врачей ищем.