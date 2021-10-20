Белгородцы могут принять участие в новогодней ярмарке

Ярмарка пройдет с 1 декабря по 20 января на улице 50-летия Белгородской области. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Белгородских мастеров приглашают поучаствовать в Новогодней ярмарке. Отбор продлится с 20 по 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поучаствовать в муниципальной торговой ярмарке «Новогодний Белгородский Арбат» могут мастера-умельцы из любых регионов страны и предприятия общественного питания.

Заявки для участия необходимо отправить на электронную почту uprb@yandex.ru или подать в мэрию:

- с пометкой «Ремесленник», если работы сделаны из керамики, металла, кожи, текстиля, стекла, бумаги, дерева, выполнены в уникальной технике и созданы в последние пять лет;

- с пометкой «Общепит», если есть оригинальное блюдо с использованием уникального/авторского оборудования: смокерная, призма, офир, блинница, грильница, казан.

К заявке необходимо приложить от двух до пяти фотографий с описанием, заявление и видеоролик (по желанию).

Результаты будут опубликованы 3 ноября.

Ярмарка пройдет с 1 декабря по 20 января на улице 50-летия Белгородской области.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: +7 (4722) 33-50-36 или +7 (4722) 33-52-19.