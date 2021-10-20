Белгородский «Салют» одержал волевую победу над гостями из Тулы

Теперь 31 октября «Салют» сыграет в Курске с местным «Авангардом». Фото со страницы «Салюта» в VK.

Вчера в рамках 17-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» одолел на своем поле дубль тульского «Арсенала» - 2:1.

На 12-й минуте гости вышли вперед – Николай Злобин реализовал 11-метровый удар. На 69-й минуте хозяева выправили ситуацию – опять же с пенальти Тимур Дудайти забил отчетный мяч. А победу «Салюту» принес вышедший на замену Александр Канищев точным ударом на 90-й минуте.

«Салют»: Ковалев, Олишевский (Жилмостных, 88), Мастеров, Крикуненко, Большунов, Малахов, Дудайти, Корнеев (Канищев, 65), Корольков (Матвевнин, 81), Агеев, Дегтев.

Это уже четвертая домашняя победа белгородцев кряду и седьмая – в сезоне.

Таким образом, после вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 32-мя очками занимает третье место. Выше нас располагаются «Саратов» и брянское «Динамо» (по 33 балла). В ТОП-5 также входят «Динамо» из Владивостока (31) и «Рязань» (29).

Наш Денис Дегтев занимает третье место в споре бомбардиров с семью мячами. Лидирует Никита Голдобин из московской «Родины» с 11-ю точными ударами.

Теперь 31 октября «Салют» сыграет в Курске с местным «Авангардом».