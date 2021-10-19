В Белгородской области на решение проблем с водоснабжением в 2022 году направят более 7,5 миллиардов рублей

Глава региона провел совещание по вопросу водоснабжения. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков провел совещания по вопросу водоснабжения. Как он сам отметил на своей странице в соцсети, с этой проблемой к нему обращаются практически на каждом личном приеме. Жалобы от местных жителей поступают на отсутствие воды, ее цвет и качество.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

В этом году на водоснабжение выделили 3,5 миллиарда рублей. В следующем финансирование проекта увеличат. На него направят более 7,5 миллиардов рублей.

На эти деньги планируется выполнить 750 мероприятий по улучшению водоснабжения: строительство и капремонт сетей, водозаборных скважин, резервуаров чистой питьевой воды, станций водоподготовки. Кроме того, в регионе построят 71 водонапорную башню. Это позволит обеспечить резерв и нормативный напор в сети.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

- По результатам совещания с главами принял решение добавить еще три километра сетей водоснабжения в Ивнянском районе, перенести капремонт водозаборной скважины и водопровода в селе Немцево Новооскольского района. Также дополнительно будут построены две водозаборные скважины в Чернянском районе и в Грайворонском заменим шесть водонапорных башен, - сообщил на своей странице в соцсети Вячеслав Гладков.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

За реализацию проекта губернатор пообещал спросить с глав муниципалитетов. Ожидается, что в 2022 году дефицит питьевой воды перестанут испытывать более 360 тысяч человек.

фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

- Мы должны кардинально изменить вопрос с водой в регионе, тем более у нас есть на это ресурсы, - отметил на совещании Вячеслав Гладков. - К 1 марта 2022 года все контракты на работы уже должны быть заключены, и как только позволит погода, надо приступать к их выполнению.