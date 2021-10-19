В Белгородской области выбрали победителей регионального этапа конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

Члены жюри назвали имена четырех лауреатов. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Управлении МВД России по Белгородской области рассказали о подведении итогов регионального этапа конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции». Он проводится ежегодно и приурочен к предстоящему празднику – Дню сотрудника органов внутренних дел. В состав комиссии, определившей лауреатов, вошли правоохранители и представитель Общественного совета при УМВД региона. Жюри предстоял непростой выбор. Необходимо было оценить больше пятидесяти работ.

- Все участники конкурса представили трогательные рисунки, в которых постарались передать любовь к своим родителям, гордость мамами и папами, которые служат в полиции, рассказать об особенностях выбранной ими профессии и их трудовых буднях, - отметили в пресс-службе ведомства.

Победителями стали:

- Полина Шарыкина, 8 лет, Чернянский район – дочь сотрудницы полиции, работающей инспектором направления исполнения административного законодательства;

- Мария Шульга, 10 лет, Новооскольский городской округ – дочь инспектора-кинолога;

- Диана Виниченко, 10 лет, Вейделевский район – племянница помощника начальника ОМВД по работе с личным составом

- Виолетта Никитченко, 12 лет, Белгород – дочь оперативного дежурного.

Лучшие работы отправят в Москву для участия в федеральном этапе конкурса. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Победителей ждут дипломы и подарки от Общественного совета при УМВД России по Белгородской области. Кроме того, их работы представят регион на федеральном этапе всероссийского конкурса. Кстати, в прошлом году обладателем Гран-При стал сын сотрудника УМВД России по г. Старому Осколу Никита Коровин.