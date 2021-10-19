С начала года около 360 белгородцев добровольно сдали гражданское оружие

В настоящее время в Белгородской области насчитывается почти 40 тысяч владельцев зарегистрированного гражданского оружия. За девять месяцев сотрудники Росгвардии проверили условия его сохранности более чем у 16 тысяч человек. По итогам выявили свыше 1600 нарушений. Допустившим их жителям региона выписали протоколы.

- Из оборота изъято более 1500 единиц гражданского оружия, добровольно сдано порядка 360 единиц. Аннулировано около 120 лицензий на право хранения и ношения оружия у граждан, - сообщил врио начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области Сергей Несмачный.

Он также отметил, что от жителей региона и организаций с начала года поступило больше 22 тысяч заявлений на оказание госуслуг в сфере оборота оружия .