В Белгородской области состоялся полевой выход военно-патриотических клубов

В военно-полевом выходе приняли участие семь военно-патриотических клубов. фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках празднования сотрудников СОБР и ОМОН Росгвардии состоялся трехдневный полевой выход воспитанников белгородских патриотических клубов. Его провели на территории исторического парка «Белгородская черта» в селе Драгунское.

На открытии среди почетных гостей – Герой России Вячеслав Воробьёв. фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

На открытии мероприятия участников поприветствовали заместитель начальника регионального Управления Росгвардии полковник полиции Василий Ермоленко, ветеран белгородского ОМОН, Герой России Вячеслав Воробьёв, председатель Белгородского отделения ВООВ «Боевое братство» Владимир Коротких, представители администрации и ДОСААФ.

Мероприятие объединило воспитанников семи военно-патриотических клубов. В их числе подшефные росгвардейцев – курсанты из ВПК «Север» имени Героя России Вячеслава Воробьёва и «Патриот» имени сотрудника СОБР Геннадия Мишенина. В течение трех дней они оттачивали знания по топографической, физической и медицинской подготовке, преодолели пятикилометровый марш-бросок по пересеченной местности, на практике продемонстрировали умение разбивать полевой лагерь и ориентироваться на местности.

Показательные выступления для ребят организовали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Ребята получили возможность своими глазами увидеть средства для разминирования, костюм инженера-сапера «Купол», а так же передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс». Никого не оставило равнодушным знакомство со служебной собакой по кличке Жульда.

Знакомство с Жульдой никого не оставило равнодушным. фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Для подшефных Росгвардии это уже не первый такой полевой выход. Предыдущий состоялся в августе.

- Совместная работа приносит свои плоды - курсанты всегда завоевывают достойные места в соревнованиях, как на территории области, так и за ее пределами, - отметил полковник Василий Ермоленко.

Сотрудники ОМОН в течение недели отрабатывали профессиональные навыки в полевых условиях. фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Свой полевой выход был и у ОМОНа. Он длился целую неделю. В ходе комплексных занятий в полевых условиях сотрудники спецподразделения выполнили нормативы по огневой, топографической, инженерной и медицинской подготовке, а также отработали тактику действий по поиску и задержанию условных диверсантов.